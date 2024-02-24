Испания выделит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать в себя снаряды

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Испания подготовит новый пакет военной помощи для Киева, который будет включать в себя боеприпасы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать боеприпасы", – приводит его слова ТАСС.

Кулеба заявил о новом пакете помощи по итогам встречи с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. Он также выразил ему благодарность за помощь, которую Мадрид уже оказал Киеву.

Глава украинского МИД добавил, что они с коллегой согласились с тем, что вступление Украины в ЕС "идет полным ходом".

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят новый пакет помощи. По его словам, помощь Вашингтона представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.

В ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности, в который, в том числе входит помощь Украине.