Захарова прокомментировала свое включение в санкционный список ЕС

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала включение себя в список санкций Евросоюза своеобразным подарком ко Дню защитника Отечества. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что такое решение давно разрабатывалось.

"Я об этом знала, потому что через своих людей они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм", – добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Евросоюз опубликовал окончательный санкционный список против России. Под санкции подпали глава Минобороны Сергей Шойгу, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава администрации президента Антон Вайно, а также представитель российского МИД Мария Захарова и сенатор Алексей Пушков.

