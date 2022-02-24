Боррель прокомментировал обращение глав ДНР и ЛНР к России о военной помощи

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обращение глав Донецкой и Луганской народных республик за военной помощью к России ставит под угрозу тысячи жизней. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"ЕС активно призывает Россию воздержаться от дальнейших действий, ведущих к эскалации", – написал Боррель.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили у Владимира Путина помощи в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в письменных обращениях на имя Путина главы республик выразили признательность за признание их независимыми.