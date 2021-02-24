Захарова рассказала об унижении Евросоюза

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европейский союз унижают навязыванием политики извне. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.

"На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы теми, кто навязывает им интересы, которые не соответствуют национальным интересам народов этих стран... Кто исповедует определенную политику, которая навязывается Европейскому союзу прежде всего из Вашингтона", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что подобные действия не выгодны ни странам ЕС, ни России, так как ранее Европейский союз был активным партнером Российской Федерации в торговле, развитии гуманитарных связей и энергетике.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе заявил, что Европейскому союзу стоит сохранить конструктивный диалог с Россией. По его словам, это необходимо прежде всего для того, чтобы уладить многие международные конфликты.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что построению нормальных отношений между Россией и Евросоюзом мешает предвзятость, из-за которой стороны будто разорваны в клочья.

