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Инцидент с участием командира батальона "Восток-Ахмат" Вахой Хамбулатовым на блокпосту в Запорожской области является провокацией. Об этом в своем телеграм-канале заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, ролик был снят в прошлом году, на нем Хамбулатов вместе с бойцами направлялся с передовой на базу снабжения в Мелитополе. На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов "Восток-Ахмат" останавливали уже в третий раз, что, считает Дудаев, "как-то попахивает провокацией".

Министр заявил, что к таким патриотам, как Хамбулатов и его соратники, которые каждый день рискуют жизнью, защищая национальную безопасность, все остальные службы должны как минимум относиться с уважением.

Дудаев заявил, что не понимает, почему постовой потребовал, чтобы автоколонна съехала на обочину и остановилась, если документы у командира были в порядке. Затем, продолжил министр, бойцы батальона выходят из машины, – это является стандартной практикой, но в этот момент постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата.

"Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает: "Стреляй, если мужчина", – подчеркнул министр.

По данным Дудаева, конфликт был исчерпан еще в прошлом году, настоящие защитники Родины "всегда найдут общий язык". Он считает, что представители ЦИПСО и другие "недоброжелатели" пытаются "расшатать" ситуацию в РФ и "вбить клин" между подразделениями в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что бойцы группы Аида отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" ежедневно срывают попытки ротации ВСУ в Серебрянском лесничестве на кременском участке фронта.

По словам командира группы, расчеты беспилотников практически круглые сутки наблюдают за территориями, на которые прибывают солдаты ВСУ для смены военнослужащих на позициях.

Между тем российские военные улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, а также отразили две атаки ВСУ.

По информации МО РФ, в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка ДНР нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 22-й, 28-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

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