ВМС Британии заявили о попытке обстрела судна у берегов Йемена

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Центр координации морских торговых перевозок при британских ВМС (UKMTO) заявил об обстреле судна у берегов Йемена. Об этом сообщается на сайте UKMTO.

Там уточнили место нападения и привели детали инцидента. По данным центра, атака произошла в 50 морских милях от порта Моха в Йемене.

"Капитан сообщает о взрыве примерно в 100 метрах от судна, со стороны правого борта. Судно и его экипаж в безопасности, сообщений о пострадавших или повреждениях нет", – следует из заявления.

Центр рекомендовал судам не терять бдительность и информировать UKMTO о любой подозрительной активности. В британском центре не уточнили название корабля. Изначально UKMTO сообщал, что атака произошла в 45 морских милях к югу от йеменского порта Аден.

Рано утром 24 января стало известно, что военные США вновь ударили по Йемену, уничтожив две баллистические ракеты на подконтрольных хуситам территориях. В Центральном командовании ВС Штатов уточнили, что Вашингтон устранил непосредственную угрозу от этих ракет торговым судам и кораблям. США также назвали этот удар самообороной.