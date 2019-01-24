В Минобороны опровергли обвинения в нарушении воздушных границ Швеции

Минобороны опровергло обвинения Швеции в том, что российские самолеты нарушили их государственную границу, сообщает ТАСС.
В военном ведомстве уточнили, что экипажи Воздушно-космических сил регулярно выполняют плановые полеты над акваторией Балтийского моря с материковой части России в Калининградскую область и обратно. При этом все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
Ранее Вооруженные силы Швеции сообщили, что 19 января российский Ил-20 произвел полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей Су-27 Flanker. К югу от Карлсхамна в Блекинге самолеты РФ зашли на короткое время на шведскую территорию без разрешения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.