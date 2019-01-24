В Минобороны опровергли обвинения в нарушении воздушных границ Швеции

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Минобороны опровергло обвинения Швеции в том, что российские самолеты нарушили их государственную границу, сообщает ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи Воздушно-космических сил регулярно выполняют плановые полеты над акваторией Балтийского моря с материковой части России в Калининградскую область и обратно. При этом все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Ранее Вооруженные силы Швеции сообщили, что 19 января российский Ил-20 произвел полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей Су-27 Flanker. К югу от Карлсхамна в Блекинге самолеты РФ зашли на короткое время на шведскую территорию без разрешения.