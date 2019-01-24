Армия обороны Израиля попала под обстрел на границе с Сирией

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Израильские военнослужащие попали под обстрел на границе с Сирией. Они открыли ответный огонь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу, уточнив, что со стороны Израиля потерь не было.

"Минувшей ночью военнослужащие Армии обороны Израиля, действовавшие рядом с сирийским пограничным забором, засекли выстрелы в своем направлении. Войска открыли ответный огонь", – сказано в сообщении.

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джафари на заседании Совета Безопасности заявил, что в случае повторения авианалетов со стороны Израиля Сирия может ответить ударом по аэропорту Тель-Авива. Также Сирия неоднократно просила Совет Безопасности принять меры для прекращения регулярных израильских нападений.