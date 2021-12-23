В Киеве заявили, что не планируют новую военную операцию в Донбассе

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Украинские власти не планируют проведения новой военной операции в Донбассе, Киев стремится разрешить конфликт мирным путем, заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко. Об этом сообщает УНИАН.
"Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, прежде всего в "нормандском формате", ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта", – сказал Николенко.
По его словам, представители Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе провели "титаническую работу", направленную на возобновление перемирия.
Накануне постпред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в нежелании совершать какие-либо усилия для обеспечения соблюдения режима перемирия в Донбассе. По его словам, Украина не предпринимает для этого никаких практических действий.
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