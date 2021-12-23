Политолог заявил, что Путин послал сигналы Западу и Украине

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Владимир Путин в ходе пресс-конференции послал несколько сигналов Западу и Украине. Об этом заявил РИА Новости крымский политолог Сергей Юхин.
"В своем очень лаконичном, но очень содержательном ответе президент послал несколько сигналов. В первую очередь они были направлены к коллективному Западу, что нельзя ни в коем случае переходить те "красные линии", которые Россия обозначила. Например, нельзя продвигать НАТО на восток", – отметил эксперт.
Также Юхин уточнил, что был понятный сигнал для властей Украины.
"Россия считает Донбасс своими историческими территориями – это было впервые так жестко и четко обозначено. Это наши исторические территории, на которых проживает часть нашего народа, и мы будем всегда их защищать", – отметил политолог.
Кроме того, среди сигналов был и тот, который адресован народу РФ. Он заключался в том, что Россия – мирное государство, однако, несмотря на это, она готова защищать собственные интересы.
"И мы будем их защищать и готовимся к любому развитию событий", – заключил Юхин.
В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" на Украину. По его словам, Россия никому не угрожает и гарантии, как он считает, должен давать Запад.
Кроме того, российский лидер заявил, что НАТО нагло обманула Россию и ее движение на восток неприемлемо.
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