Лукашенко рассказал, когда вынесут на обсуждение проект новой Конституции Белоруссии

12:24
Фото: depositphotos/palinchak
Проект новой Конституции Белоруссии будет вынесен на всенародное обсуждение в ближайшие один-два дня. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко.
"День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции", – цитирует его агентство БелТА.
Глава Белоруссии пояснил, что если конституционные изменения будут приняты, то систему управления в стране придется отстраивать заново. При этом он подчеркнул, что после принятия поправок власти этот вопрос не бросят, не позволят возникнуть неопределенности.
"Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим и начнется каша и хаос, – этого не будет", – отметил Лукашенко.
В Белоруссии готовится проект новой Конституции. Перед референдумом проект поправок в основной закон Белоруссии собираются вынести на публичное обсуждение. Состояться оно может уже в первой половине декабря.
Как сообщает телеграм-канал "Пул первого" со ссылкой на источник, близкий к пресс-службе белорусского президента, соответствующий референдум планируется провести во второй половине февраля 2022 года.
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