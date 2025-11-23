Песков: Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 24 ноября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 ноября проведут телефонный разговор, заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да. Мы можем подтвердить. Такой разговор запланирован", – сказал он в ответ на просьбу подтвердить анонсированную турецким лидером дату.

Ранее Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с российским коллегой возобновление договоренностей по зерновому коридору и урегулирование украинского конфликта. После переговоров он надеется получить возможность обсудить результаты как с лидерами Европы, так и американским президентом Дональдом Трампом.

Лидер Турции добавил, что его страна рассчитывает добиться скорейшего разрешения ситуации на Украине.