Эрдоган прокомментировал идею создания союза Турция – Россия – Китай

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что еще не изучил предложение о создании союза Турция – Россия – Китай, который необходим для нейтрализации региональных угроз, передает Halk TV.

"Я не полностью проследил за этим вопросом, но пусть будет так, как лучше", – указал Эрдоган.

С соответствующим предложением ранее выступил лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели. По его словам, нужно создать альянс Турция – Россия – Китай для того, чтобы сформировать противовес "коалиции зла", в которую входят США и Израиль.

Бахчели также обвинил Израиль в геноциде жителей сектора Газа, который длится свыше 700 дней. Он отметил, что израильские действия создают угрозу для безопасности Турции и региональной стабильности. Именно поэтому лидер МНР призвал тщательно изучить все сценарии развития событий.

В свою очередь, растущие связи Москвы и Пхеньяна вызывают обеспокоенность у Пекина. По словам заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, сближение России и Северной Кореи невыгодно властям Китая, из-за того, что данный союз может спровоцировать укрепление альянса Белого дома с Японией и Южной Кореей.

