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Скончался бывший офицер ВС США и политолог Скотт Беннетт, ранее просивший Владимира Путина предоставить ему гражданство. Об этом сообщает RT со ссылкой на знакомых эксперта.

Беннетт являлся автором документальных фильмов RT и выступал постоянным экспертом телеканала по темам спецоперации на Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

По словам знакомых политолога, тот скончался в возрасте 46 лет в результате тяжелой болезни.

Информацию о смерти Беннетта подтвердила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян. Она допустила, что его могли убить, поскольку он никогда не жаловался на состояние здоровья.

"Он никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он еще был в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей", – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Скотт Беннетт является бывшим офицером ВС США, он выполнял секретные поручения Центрального разведывательного управление (ЦРУ) и Госдепа. Он также работал в администрации экс-президента Джорджа Буша-младшего.

После отставки Беннет выступал военным экспертом. Он неоднократно ездил в зону проведения спецоперации в Донбасс, а также выступал с критикой Белого дома за поддержку Украины.