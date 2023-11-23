Посол Британии указал на важность поддержания отношений с Москвой

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Поддержание отношений с Россией является важным вопросом для Великобритании. Об этом сообщил новый посол Британии в РФ Найджел Кейси в своем первом обращении к российским гражданам, которое выложили в телеграм-канале посольства.

"Возможно, сейчас это важнее когда-либо", – добавил он.

Кроме того, посол указал на то, что принимаемые властями РФ решения имеют значение как для Британии, так и для всего международного сообщества.

Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании подтвердила назначение экс-главы британского правительства на пост главы МИД. Его назначение одобрил британский король Карл III.

В МИД РФ прокомментировали такое решение, отметив, что Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии. В ведомстве добавили, что первые же высказывания Кэмерона в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах.



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