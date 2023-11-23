Варианты вывоза обманутых россиян из Мьянмы ограниченны – МИД

Фото: 123RF/itacud

Варианты вывоза из Мьянмы обманутых россиян Сергея Кузьмина и Екатерины Неясовой ограниченны из-за нынешней ситуации в республике. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.

В ведомстве заявили, что в Мьянме с 27 октября идут боевые действия между вооруженными силами республики и местными этническими группировками. В связи с этим на северо-востоке страны обострилась военно-политическая обстановка, возможности вывоза россиян ограниченны, добавили там.

В МИД отметили, что Кузьмин и Неясова давно находятся в самоуправляемой зоне Коканг. В июне они обращались в посольство в Янгоне за содействием в выезде, но позже отказались от помощи. Кроме того, их предупредили о том, что нахождение иностранцев в этом районе запрещено, подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства, дипломаты поддерживают контакт с россиянами, а также с правоохранительными органами и военными структурами Мьянмы. Кузьмину и Неясовой рекомендовали остаться в пределах городского поселения, поскольку местные власти там поддерживают относительные законность и правопорядок, заключили в МИД.

Как ранее писали некоторые телеграм-каналы, в июне молодые люди приехали в Янгон, откликнувшись на объявление о работе. Потом их увезли на машине в город Лоукайн, где им пришлось работать на мошенников, сообщали СМИ. Журналисты утверждали, что после этого Кузьмин и Неясова написали заявления в консульство, в офис к мошенникам пришла полиция, а затем работодатель сказал россиянам, что их продали в другую компанию за 30 тысяч долларов. Спустя время их якобы привезли в отель под охраной.

До этого сообщалось, что порядка 100 граждан РФ ждали возвращения в страну на китайской таможне у Благовещенска. Утверждается, что из-за гидрологической обстановки осуществление международных перевозок было затруднено. Для решения ситуации были использованы суда на воздушной подушке.

Карты системы "Мир" начнут принимать в Мьянме с октября