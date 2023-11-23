Боевые корабли России и Индии провели учения в Бенгальском заливе

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) РФ и Военно-морских сил (ВМС) Индии провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в Бенгальском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Экипажи совершенствовали навыки пополнения запасов на ходу, а летчики вертолета ВМС Индии осуществили посадку на палубу корабля ВМФ России", – говорится в сообщении.

Российские вертолетчики также выполнили заходы на посадку на индийский эсминец. В ночное время совместные силы провели артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям.

Ранее Балтийский флот РФ провел плановые учения в Калининградской области. В ходе мероприятий экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары по целям условного противника. В полетах было задействовано более 10 летных экипажей.



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