Антивоенный митинг в поддержку Орбана прошел в Будапеште

Фото: ТАСС/АР/Rudolf Karancsi

"Марш мира" в поддержку венгерского премьер-министра Виктора Орбана прошел в Будапеште, передает РИА Новости.

Орбан выступил у здания парламента перед участниками мероприятия. Он отметил, что если бы Брюссель не препятствовал миротворческой миссии президента США Дональда Трампа, то украинский конфликт бы уже закончился.

"Все знают, что если бы президентом был Дональд Трамп, война бы даже не началась. А если бы они не воспрепятствовали ей сейчас, уже был бы мир", – подчеркнул Орбан.

Политик также указал, что пока конфликт на Украине не завершится, экономического роста в Европе не будет. При этом у Брюсселя средства закончились, поэтому ради продолжения боевых действий он вынужден сокращать соцподдержку населения, указал премьер.

"На повестке дня уже раздел Украины <...>. Война для них не кошмар, а возможность. Захватить страну, разделить страну в войне легче всего", – отметил он.

Орбан также подчеркнул, что Украина может стать стратегическим партнером Евросоюза, но не членом объединения. Киев принесет в ЕС войну, отнимет деньги и разрушит экономику, указал политик.

Отмечается, что демонстранты принесли на антивоенный митинг национальные триколоры, флаги венгерских революционеров 1848 года и флаги Секейского края. Они выкрикивали лозунги в поддержку правящей партии.

Кроме того, в марше принимали участие фургоны с изображением премьер-министра страны. В толпе также можно было увидеть плакаты с фотографиями Орбана и Трампа и надписью "Сделаем Европу снова великой".

К шествию присоединились вице-премьер Жолт Шемьен, известные венгерские журналисты и общественные деятели, в том числе главный редактор журнала Demokrata Андраш Бенчик и представители "Форума гражданского альянса".

Ранее украинцы вышли на митинг в центре Киева. Они призвали Трампа навести порядок в их стране и требовали привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти. СМИ писали, что среди участников акции были ветераны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их родные, а также родственники погибших, студенты и активисты.