Поставки США ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох – СМИ

Фото: ТАСС/AP

Тайные поставки ракет ATACMS Украине не стали сюрпризом для ВС РФ, как на то рассчитывали в США. Об этом пишет Farda.

Издание приводит слова одного из американских чиновников, который заявил, что дальнобойные ракеты были поставлены на Украину в тайне, чтобы застать Россию врасплох.

"Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли", – указано в сообщении.

В статье отмечается, что российские силы ранее знали дальность полета и характеристики этих ракет, как и планы Белого дома предоставить их ВСУ. При этом данные поставки оказывают крайне малое влияние на ход боевых действий.

"Фактор внезапности почти никогда не срабатывал – удивить русских, по большому счету, так и не удалось", – резюмируется в материале.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон задним числом признала , что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что передача американских ракет ATACMS Украине продлит агонию "киевского режима", а результата от таких поставок не будет.

Военные эксперты объяснили, в чем заключается уязвимость дальнобойных ракет ATACMS