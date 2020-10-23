Минобороны России вызвало военного атташе Германии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Министерство обороны РФ вызвало военного атташе Германии. В ведомстве сообщили, что это связано с учениями по применению американского ядерного оружия, передает ТАСС.
"Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия", – сказали в Минобороны.
В министерстве сообщили, что военному атташе сообщили о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Сотрудники Минобороны добавили, что подобные действия усугубляют отношения России и НАТО, а также негативно воздействуют на уровень доверия в Европе.
15 октября СМИ сообщили о совместных учениях ВВС ФРГ и партнеров по НАТО. По данным немецких изданий, они принимали участие в маневрах под названием Steadfast Noon, которые проходили на авиабазе на западе Германии. В ходе учений, как сообщалось, были отработаны действия по использованию самолетов для нанесения ядерного оружия.
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