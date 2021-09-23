Группа по организации работы Госдумы нового созыва начала работу

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Временная рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва начала работу. Ее возглавил вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Об этом сообщил председатель думского комитета по региональной политике и член КПРФ Николай Харитонов.

"Рабочая группа уже работает. Отрабатывает регламент: когда, что, во сколько, где… Не знаю, закончит ли она работать до онлайн-встречи с президентом", – сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, от КПРФ в группе работают два человека, а от "Единой России" – около семи. Предполагается, что рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний и порядок работы первого заседания Госдумы, а также подготовит предложения по составу ряда органов нижней палаты парламента.

Распоряжение об образовании временной рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового созыва подписал во вторник, 21 сентября, спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин.

В этот же день ЦИК опубликовал распределение мандатов между партиями по итогам парламентских выборов. Так, "Единая Россия" получила 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21 и "Новые люди" – 13.

