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Политика

13:40

Песков заявил, что ему неизвестно о дальнейшей работе в думе Шойгу и Лаврова

власть политика

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не знает, пойдут ли на работу в Госдуму министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие на осенних выборах партийный список "Единой России". Об этом сообщает ТАСС.

"Я не знаю, это надо у них спрашивать", – ответил журналистам представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что президент встретится с лидерами списка партии "Единая Россия" в понедельник, 27 сентября. Общение пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее стало известно, что российский лидер до конца текущей недели организует по видеосвязи встречу с политическими партиями, в том числе он планирует поздравить ЕР с победой на прошедших выборах.

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября, с 49,82%. В ЦИК добавили, что в парламент по итогам голосования прошли списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России – За правду", а также партии "Новые люди".

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