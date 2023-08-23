Полиция проверит менеджера российской киберкоманды Гунину на спонсирование ВСУ – СМИ

Фото: depositphotos/IgorTishenko

Правоохранительные органы начали проверку в отношении директора по стратегии российской киберспортивной команды 9Pandas по Dota 2 Марию Гунину на спонсирование украинской армии. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, девушка публично заявляет о перечислении средств Вооруженным силам Украины (ВСУ). До этого она высказалась о теракте на Крымском мосту.

Заявление на Гунину написал один из фанатов команды. Он сообщил, что девушка не только поддерживает украинских военных, но и призывает следовать ее примеру.

Гунина вместе с командой сейчас находится в Сербии.

Ранее столичная прокуратура начала проверку в отношении российского рэпера и музыкального продюсера Лигалайза (настоящее имя – Андрей Меньшиков). Причиной стали его высказывания против спецоперации на Украине, а также осуждение политики властей РФ. На фоне произошедшего в прокуратуре решали вопрос о привлечении музыканта к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 Административного кодекса (КоАП) РФ.

