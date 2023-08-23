Британские чиновники пять лет продавали секретные данные в КНР – СМИ

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Чиновники в Великобритании в течение пяти лет через LinkedIn продавали секретную информацию китайскому разведчику. Об этом пишет газета The Times.

По данным издания, сотрудник спецслужб КНР создал несколько фейковых аккаунтов в соцсети. Через них он связывался с чиновниками, работающими в вооруженных силах, научной и технической сферах, просил дать профессиональную консультацию, после чего предлагал за крупное вознаграждение предоставить ему секретные дынные или документы.

Так, например, одному из работников отдела кадров разведчик предложил 10 тысяч долларов за информацию о каждом новом сотруднике британских спецслужб. А сотрудника местной военной разведки мужчина просил поделиться информацией о деятельности Британии в сфере борьбы с терроризмом.

Замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат призвал всех жителей страны проявлять бдительность. По его словам, китайская разведка в целом стала активно использовать LinkedIn для слежки за британцами.

Ранее в ФСБ выяснили, что Агентство национальной безопасности США использовало устройства Apple для шпионажа за российскими дипломатами. По данным ведомства, компания предоставляет американским спецслужбам множество возможностей для контроля за лицами, представляющими интерес для Белого дома.

