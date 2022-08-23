Украину никто не примет в НАТО – Медведев

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев
Ни один член НАТО не захочет видеть Украину в составе Североатлантического альянса, это прямой результат российской военной спецоперации, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что киевские власти продолжают попытки найти для себя некие гарантии безопасности в регулярных переговорах с Альянсом.
"Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", – написал Медведев в своем телеграм-канале.
По его словам, гарантии безопасности Украине могло дать только заключение договора с Россией. Однако, как заявил Медведев, Киев отказался от этого пути, отдав предпочтение западным деньгам и оружию.
"Так что с гарантиями очень кисло", – добавил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что прозападная политика Украины обусловлена не цивилизационным выбором, а попыткой киевских властей защитить свои активы на Западе.
Глава РФ напомнил, что с прошлым руководством Украины, несмотря на прозападный курс, Россия работала нормально. Сегодняшние же киевские власти, считает глава государства, избрали антироссийскую политику, чтобы только защитить свои деньги, в итоге Запад прощает Киеву любые выходки.
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