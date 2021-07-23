ЕСПЧ отказал РФ в применении обеспечительных мер к Украине

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках ее жалобы на нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод со стороны Киева, передает ТАСС.

В контексте своей жалобы российская сторона потребовала применить к Украине обеспечительные меры в рамках статьи 39 регламента суда.

Так, Генпрокуратура РФ запросила отмену ограничений на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете. Кроме того, речь шла о прекращении водной блокады Крыма.

ЕСПЧ, в свою очередь, заявил, что не может применить обеспечительные меры к Киеву, поскольку текущая ситуация не содержит в себе риска нанесения невосполнимого ущерба.

В Совфеде ранее поддержали первую межгосударственную жалобу РФ в Европейский суд. По мнению вице-спикера Константина Косачева, решение о жалобе на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод является историческим событием.