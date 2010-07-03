Явка на тестировании электронного голосования в Москве на 11:00 составила 45%

12:30
12:30
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Явка на пробное электронное голосование перед выборами в Мосгордуму по данным на 11:00 составила 45 процентов. В опросе приняли участие 4,5 тысячи избирателей.
"Пока наша задача в том, чтобы тест прошел неудачно – нам нужно понять, какие еще косяки могут возникнуть, какие проблемы есть в коммуникации между избирателем", – цитирует Агентство "Москва" руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.
На данный момент сбоев при голосовании не наблюдается.
Это пробное голосование – уже второе по счету. В первом принимали участие студенты столичных вузов. Тогда произошли технические сбои из-за работы сотовых операторов.
"По итогам этого теста тоже сделаем выводы, какие моменты нужно усилить", – отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
До 20:00 москвичам, которые решили принять участие в эксперименте, предложили ответить на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Онлайн-голосование в трех избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Округа выбрали участники проекта "Активный гражданин".
При этом все желающие могут проголосовать привычным способом: лично прийти на избирательный участок. Если же гражданин оставил заявку на электронные выборы, но передумал, то до 4 сентября он может отозвать заявление.
В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Если эксперимент окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.
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