Явка на тестировании электронного голосования в Москве на 11:00 составила 45%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Явка на пробное электронное голосование перед выборами в Мосгордуму по данным на 11:00 составила 45 процентов. В опросе приняли участие 4,5 тысячи избирателей.

"Пока наша задача в том, чтобы тест прошел неудачно – нам нужно понять, какие еще косяки могут возникнуть, какие проблемы есть в коммуникации между избирателем", – цитирует Агентство "Москва" руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

На данный момент сбоев при голосовании не наблюдается.

Это пробное голосование – уже второе по счету. В первом принимали участие студенты столичных вузов. Тогда произошли технические сбои из-за работы сотовых операторов.

"По итогам этого теста тоже сделаем выводы, какие моменты нужно усилить", – отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

До 20:00 москвичам, которые решили принять участие в эксперименте, предложили ответить на вопрос: "Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?"

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Онлайн-голосование в трех избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Округа выбрали участники проекта "Активный гражданин".

При этом все желающие могут проголосовать привычным способом: лично прийти на избирательный участок. Если же гражданин оставил заявку на электронные выборы, но передумал, то до 4 сентября он может отозвать заявление.

В столице создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Если эксперимент окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.

