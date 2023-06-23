Доцент МГУ Михаил Лобанов попал в реестр иноагентов

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Доцент МГУ Михаил Лобанов попал в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте российского Минюста.

По информации ведомства, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иноагентов, а также выступал против спецоперации на Украине.

В списке иноагентов также оказался предприниматель Леонид Невзлин. В Минюсте считают, что он также распространял материалы иноагетов, выступал против СВО, а также поддерживал Вооруженные силы Украины. Известно, что он сейчас проживает за пределами России.

Ученый Илья Колмановский также попал в реестр иноагентов. По версии ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, сравнивал РФ с террористической организацией и поддерживал украинскую армию.

Статус иноагента получил и экс-председатель Пермского краевого отделения Международного общества "Мемориал" (признан в РФ иноагентом) Роберт Латыпов. В министерстве считают, что он выступал против СВО и принимал активное участие в создании материалов иностранных агентов. Ведомство в том числе включило в список иноагентов депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Он выступал против проведения спецоперации на Украине.

Иноагентский статус также получило "Движение сознательных отказчиков", а также координатор этой организации Александр Белик. По данным Минюста, последний пропагандировал ЛГБТ-отношения, выступал против СВО, а также получал финансирование со стороны иностранных источников. Кроме того, в список иноагентов попал комьюнити-центр "Действие".

Ранее Минюст выяснил, что за прошлый год Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев перечислило некоммерческим организациям, включенным в РФ в реестр иноагентов, более 55 миллионов рублей.