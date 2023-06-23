РФ призвала Азербайджан разблокировать движение по Лачинскому коридору

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Москва призывает Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору. Соответствующий комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте российского дипведомства.

22 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается в связи с перекрытием Азербайджаном Лачинского коридора. Политик подчеркнул, что блокировка коридора продолжается, несмотря на промежуточное решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, которым суд обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное передвижение граждан, товаров и транспортных грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору.

Ранее Пашинян сообщил на саммите ЕАЭС, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который также присутствовал на расширенном заседании организации, отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности