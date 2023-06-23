Москва не будет поддерживать поставки зерна Украины в обеспеченные страны – Небензя

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Российская сторона не намерена покрывать поставки украинского зерна обеспеченным государствам в рамках зерновой сделки. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Он напомнил, что в организации пытаются смолчать по поводу ситуации с подрывом аммиакопровода Тольятти – Одесса, который является ключевым для бесперебойного экспорта удобрений из РФ на мировой рынок. Об этом секретариат ООН заботится лишь на словах, считает Небензя.

"Зато его сотрудники не снижают активности в попытках сохранить на плаву зерновую сделку, несмотря на ее очевидный коммерческий, а не гуманитарный характер, а также несмотря на то, что ее российская часть так и не была реализована. Подрыв нашего трубопровода расставил все точки над i", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что Москва готова помогать нуждающимся странам как зерном, так и удобрениями.

В мае была продлена черноморская инициатива. Она будет действовать до 17 июля включительно. В российском министерстве иностранных дел не раз подчеркивали, что сделка будет прекращена, если к этому времени не удастся решить все спорные вопросы.

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