Александр Лукашенко признался, что переболел аденовирусом

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом, сообщает БелТА.

"А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. <...> Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго", – заявил Лукашенко.

По его словам, у него не было возможности лечиться из-за плотного графика.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Лукашенко заболел. При этом парламентарий уточнил, что это не COVID-19.

Подозрения о проблемах со здоровьем у белорусского лидера возникли после того, как тот не присутствовал на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны. Он также отсутствовал на неформальном завтраке в Кремле 9 мая.

Комментируя отсутствие Лукашенко 9 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это было связано с мероприятиями, посвященными Дню Победы в Минске.