Организацию "Маньяки. Культ Убийств" внесли в реестр террористов и экстремистов

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Организация "Маньяки. Культ убийств" (М.К.У) (движение признано террористическим и запрещено в РФ) попала в реестр террористов и экстремистов. Об этом информирует сайт Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... "Маньяки. Культ убийств", – говорится в сообщении.

16 января Верховный суд России принял решение признать в РФ движение М.К.У террористической организацией. Уточнялось, что это движение основано на идеологии нацистов.

При этом оно изначально появилось на Украине. Организация якобы нацелена на образование расово чистого государства. Движение продвигает идеи насилия и призывает к осуществлению убийств.

В декабре прошлого года в Генпрокуратуре подчеркнули, что организация "Маньяки. Культ убийств" представляет угрозу безопасности общества и государства.