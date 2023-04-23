Макрон предупредил, что цены на продукты во Франции останутся высокими до конца лета

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Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что цены на продукты в стране останутся высокими до конца лета. Об этом сообщает РИА Новости.

"Скажу честно, цены на продукты будут высокими до конца лета", – сказал французский лидер.

Макрон отметил, что в это же время минимальный размер оплаты труда во Франции продолжает расти. В настоящее время власти страны обсуждают вопрос заработных плат.

Ранее Макрон заявил, что предусматривающая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет во Франции реформа вступит в силу осенью. При этом лидер Франции выразил сожаление в связи с отсутствием консенсуса по принятым изменениям.

