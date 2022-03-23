Депутат Мосгордумы стал первым в истории работающим в космосе парламентарием

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Космонавт Олег Артемьев принял участие в заседании Мосгордумы с борта МКС как депутат. Трансляция велась на интернет-ресурсах Мосгордумы.
В начале своей речи он рассказал, что в данный момент МКС пролетает рядом с Японией и приближается к Курилам. Космонавт на заседании также поддержал инициативу учредить новое звание "Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы".
Кроме того, Артемьев поблагодарил за поддержку и помощь в организации дистанционного участия в работе Мосгордумы гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.
"Мне много раз приходилось общаться с разными людьми с космической орбиты, но сегодня впервые я полноценно участвую из космоса в заседании столичного парламента, готов в полном объеме реализовать полномочия депутата, которыми меня наделили москвичи. Для этого у меня есть электронная подпись и удостоверение, которое могу продемонстрировать", – отметил Артемьев.
По его словам, Мосгордума вновь подтверждает свое лидерство в цифровизации и внедрении в работу современных коммуникационных технологий. В заключение он подчеркнул, что Москва является самым замечаемым из космоса городом планеты.
18 марта ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "С. П. Королев" и космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. Впервые за много лет к МКС отправился полностью российский экипаж.
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