Немецкий страховщик отменил контракт по "Северному потоку – 2" – СМИ

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Немецкая перестраховочная компания Munich Re отменяет контракта по газопроводу "Северный поток – 2". Об этом заявил главный исполнительный директор компании Йоахим Веннинг, сообщает Bloomberg.

В Munich Re отметили, что само решение об отмене контракта обнародовано в феврале прошлого года и было связано еще с предыдущей угрозой санкций.

Ранее правительство ФРГ заморозило газопровод "Северный поток – 2". Глава немецкого МИД Аннелена Бербок отметила, что власти Германии ранее говорили, что остановка проекта входит в пакет санкций и принесет тяжелые последствия для России.

