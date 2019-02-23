Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:57

Эксперт объяснил заявление Порошенко об отказе Путина общаться с ним по телефону

политика

12:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что Владимир Путин отказывается разговаривать с ним по телефону, передает RT.

По его словам, на Украине сейчас активная фаза избирательной кампании, а направленность кампании Порошенко и его команды агрессивная и русофобская.

Шаповалов отметил, что в последнее время украинский президент получает серьезные сигналы, в том числе от лидеров западного сообщества. Запад уже не поддерживает его в той мере, как это было раньше, и данное заявление следует рассматривать в контексте оправданий Порошенко перед западными лидерами, объясняет эксперт.

Он также напомнил, что украинские военные в момент провокации в Керченском проливе действовали под руководством Порошенко.

Ранее Петр Порошенко пожаловался, что безуспешно пытался дозвониться до Владимира Путина сразу после украинской провокации в Керченском проливе, чтобы выяснить причину инцидента.

В начале декабря прошлого года Путин сообщил, что украинский коллега действительно ему звонил после устроенной Киевом провокации, но он не стал отвечать. Президент России объяснил, что дело не в нежелании разговаривать с Порошенко, а в том, что он не хочет принимать участие в его избирательной кампании.

В конце ноября 2018 года при попытке пересечь Керченский пролив российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. В ФСБ заявили, что данные корабли нарушили конвенции ООН по морскому праву и без уведомления пересекли границу России. Под стражу взяли 24 моряков, возбуждено уголовное дело.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика