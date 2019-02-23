Эксперт объяснил заявление Порошенко об отказе Путина общаться с ним по телефону

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что Владимир Путин отказывается разговаривать с ним по телефону, передает RT.
По его словам, на Украине сейчас активная фаза избирательной кампании, а направленность кампании Порошенко и его команды агрессивная и русофобская.
Шаповалов отметил, что в последнее время украинский президент получает серьезные сигналы, в том числе от лидеров западного сообщества. Запад уже не поддерживает его в той мере, как это было раньше, и данное заявление следует рассматривать в контексте оправданий Порошенко перед западными лидерами, объясняет эксперт.
Он также напомнил, что украинские военные в момент провокации в Керченском проливе действовали под руководством Порошенко.
Ранее Петр Порошенко пожаловался, что безуспешно пытался дозвониться до Владимира Путина сразу после украинской провокации в Керченском проливе, чтобы выяснить причину инцидента.
В начале декабря прошлого года Путин сообщил, что украинский коллега действительно ему звонил после устроенной Киевом провокации, но он не стал отвечать. Президент России объяснил, что дело не в нежелании разговаривать с Порошенко, а в том, что он не хочет принимать участие в его избирательной кампании.
В конце ноября 2018 года при попытке пересечь Керченский пролив российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. В ФСБ заявили, что данные корабли нарушили конвенции ООН по морскому праву и без уведомления пересекли границу России. Под стражу взяли 24 моряков, возбуждено уголовное дело.
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