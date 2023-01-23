В Белом доме заявили, что США пока не приняли решения об отправке Киеву танков Abrams

Фото: ТАСС/RAFAL GUZ/EPA

Американская сторона пока что не решила вопрос по возможным поставкам Киеву танков Abrams. Об этом сообщает CNN со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Мы так или иначе не приняли решений", – поделился он.

США ожидают некоторых "маневров на земле", при которых, по словам Кирби, танки будут более полезными.

Ранее журналист немецкого издания Spiegel Томас Фишер выразил мнение, что ФРГ следует дважды подумать, прежде чем принимать решение о поставке Украине танков.

Обозреватель отметил, что ему не кажется хорошей стратегия, которая направлена на регулярное увеличение объема выделяемых Киеву средств.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!