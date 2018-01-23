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Глава ВТБ Андрей Костин оценил последствия возможного введения новых санкций США против РФ и их с "объявлением войны".

"На мой взгляд, это очень опасная ситуация, хуже "холодной войны". Считаю, что американцы играют с огнем, потому что наши отношения продолжают ухудшаться, и не мы в этом виноваты", – приводит его слова газета Financial Times.

При этом Костин отметил, что его не волнует вероятность личных санкций, в том числе, запрет на въезд в США или запрет иметь американский банковский счет.

В начале января посол США в России Джон Хантсман объявил, что доклад о новых антироссийских санкциях будет подготовлен к 29 января. При этом, по словам дипломата, еще рано говорить о количестве граждан РФ, в отношении которых будут введены санкции.

Ранее стало известно, что американские власти готовят против России новые санкции в рамках "Закона о противодействии противникам Америки", принятого обеими палатами конгресса в июле 2017 года. Согласно этому документу, США планируют ужесточить санкции в отношении России, КНДР и Ирана.