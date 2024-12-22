Фото: 123RF/jvdwolf

Посольство РФ в Португалии прокомментировало обвинения в адрес ВС России в якобы причинении ущерба зданию португальской дипмиссии в Киеве.

Российские дипломаты обратили внимание на то, что в СМИ Португалии активно распространяется информация о том, что здание посольства в Киеве было повреждено в результате обстрела ВС РФ 20 декабря.

"Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в "обстреле дипломатического представительства", – говорится в сообщении посольства.

Там подчеркнули, что российские военнослужащие наносят удары исключительно по военным целям и объектам военной промышленной инфраструктуры.

Ущерб зданию португальского посольства был причинен работой систем ПВО Украины, отметили дипломаты РФ.

"В очередной раз становимся свидетелями того, что режим (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского размещает военные объекты и центры принятия решений, а также средства ПВО в городской черте, используя гражданскую застройку как живой щит. Это приводит к трагическим последствиям", – заключили в посольстве РФ.

20 декабря войска РФ в ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Кроме того, удар был нанесен по конструкторскому бюро "Луч", которое занимается разработкой и выпуском комплекса "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". Все снаряды достигли своих целей.