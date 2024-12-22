Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 04:00

Политика
Главная / Новости /

Посольство РФ: ущерб дипмиссии Португалии в Киеве был нанесен ПВО Украины

Здание дипмиссии Португалии в Киеве повредили ПВО Украины – посольство РФ

Фото: 123RF/jvdwolf

Посольство РФ в Португалии прокомментировало обвинения в адрес ВС России в якобы причинении ущерба зданию португальской дипмиссии в Киеве.

Российские дипломаты обратили внимание на то, что в СМИ Португалии активно распространяется информация о том, что здание посольства в Киеве было повреждено в результате обстрела ВС РФ 20 декабря.

"Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в "обстреле дипломатического представительства", – говорится в сообщении посольства.

Там подчеркнули, что российские военнослужащие наносят удары исключительно по военным целям и объектам военной промышленной инфраструктуры.

Ущерб зданию португальского посольства был причинен работой систем ПВО Украины, отметили дипломаты РФ.

"В очередной раз становимся свидетелями того, что режим (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского размещает военные объекты и центры принятия решений, а также средства ПВО в городской черте, используя гражданскую застройку как живой щит. Это приводит к трагическим последствиям", – заключили в посольстве РФ.

20 декабря войска РФ в ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Кроме того, удар был нанесен по конструкторскому бюро "Луч", которое занимается разработкой и выпуском комплекса "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". Все снаряды достигли своих целей.

ВС РФ нанесли мощнейший удар по целям на Украине

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика