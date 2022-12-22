Страны G7 выступили против блокировки поставок продовольствия из РФ из-за санкций

Фото: ТАСС/EPA/POOL/Thomas Lohnes

Страны G7 придерживаются позиции, согласно которой санкции в отношении России не должны препятствовать поставкам продовольствия из нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министров финансов стран G7.

"Мы подтверждаем, что наши санкции не ставят целью поставки продовольствия", – говорится в сообщении.

В заявлении министры уточнили, что украинский кризис оказал влияние на страны со средними и низкими доходами. Однако государства – участники G7 прикладывают усилия для минимизации последствий антироссийских санкций на третьи страны.

Девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России вступил в силу 16 декабря. Общее число подпавших под санкций физлиц и организаций составило около 200.

Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность, поставки двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт игрушечных дронов и включают другие ограничительные меры в отношении РФ.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!