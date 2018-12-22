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18:04

Порошенко подписал закон о смене названия УПЦ

политика за рубежом религия

18:04

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Украинский президент Петр Порошенко 22 декабря подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Святослава Цеголко.

Отмечается, что документ вступит в силу после того, как будет официально опубликован. В соответствии с новым законом, религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. На то, чтобы изменить название, канонической УПЦ отведено четыре месяца. При этом все изменения организация должна внести в свой устав.

В минувший четверг закон одобрила Верховная рада. За инициативу проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Между тем, представители Украинской православной церкви заявили, что менять название не собираются. Они также обращались к Порошенко с просьбой наложить на закон вето.

В начале ноября Порошенко и патриарх Варфоломей заключили соглашение о создании автокефальной украинской церкви. В ответ Синод УПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинополем. Прихожан также призвали не участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата.

политика за рубежом религия

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