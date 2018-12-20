Парламент Украины разрешил лишить УПЦ названия

Каноническую Украинскую православную церковь могут лишить ее названия. Такой законопроект приняла Верховная рада Украины, передает РИА Новости.
За инициативу проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей заключили соглашение о создании автокефальной украинской церкви. В ответ Синод Украинской православной церкви разорвал евхаристическое общение с Константинополем. Прихожан призвали не участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата.
15 декабря в Киеве по инициативе Порошенко и патриарха Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. Итогом мероприятия стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. Украинские власти хотят в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры.
Владимир Путин считает, что власти Украины прямо вмешиваются в церковную жизнь в стране. Такого не было несколько десятилетий с момента распада СССР, добавил он. Глава РПЦ патриарх Кирилл назвал ситуацию на Украине глобальной борьбой против православия в мире.
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