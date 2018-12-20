Парламент Украины разрешил лишить УПЦ названия

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Каноническую Украинскую православную церковь могут лишить ее названия. Такой законопроект приняла Верховная рада Украины, передает РИА Новости.

За инициативу проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей заключили соглашение о создании автокефальной украинской церкви. В ответ Синод Украинской православной церкви разорвал евхаристическое общение с Константинополем. Прихожан призвали не участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата.

15 декабря в Киеве по инициативе Порошенко и патриарха Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. Итогом мероприятия стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. Украинские власти хотят в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры.

Владимир Путин считает, что власти Украины прямо вмешиваются в церковную жизнь в стране. Такого не было несколько десятилетий с момента распада СССР, добавил он. Глава РПЦ патриарх Кирилл назвал ситуацию на Украине глобальной борьбой против православия в мире.