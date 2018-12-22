Правительство США частично прекратит работу 22 декабря

Сенат Конгресса США завершил свое заседание 21 декабря, не проголосовав по проекту о временном продлении работы правительства.
Таким образом, он сделал неизбежным частичную приостановку работы ряда федеральных ведомств с полуночи 22 декабря по местному времени.
Ранее свое заседание закрыла и Палата представителей. Теперь обе палаты могут собраться только после полудня в субботу, передает ТАСС.
Это уже третье "закрытие" правительства в 2018 году. На этот раз оно произошло из-за отсутствия соглашения между президентом Дональдом Трампом и конгрессом по финансированию безопасности на границе.
Американские законодатели также пока не приняли бюджет на 2019 финансовый год. Его необходимо было утвердить до конца дня 21 декабря.
Теперь без финансирования останется Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. По закону они должны существенно сократить деятельность, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска.
За 2018 финансовый год госдолг США вырос более чем на 1,2 триллиона долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 триллиона. При этом дефицит бюджета вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов.
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