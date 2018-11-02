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Дональд Трамп заявил о планах сокращения госдолга США к концу его второго президентского срока. Об этом американский президент сообщил в ходе мероприятия, посвященного увеличению рабочих мест.

Как пишет издание The Hill, Трамп рассказал о задолженностях США. Однако отметил, что в ближайшее время страна начнет их выплачивать.

За 2018 финансовый год госдолг США вырос более чем на 1,2 триллиона долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 триллиона. При этом дефицит бюджета США за этот же год вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов.

Вложения России в госдолг США достигали максимума в октябре 2010 года – 176 миллиардов долларов. В начале 2018 года России принадлежали ценные бумаги американского казначейства на сумму в 96 миллиардов долларов. Однако уже в апреле объем сократился в два раза.

В списке иностранных государств-инвесторов в облигации американского казначейства первую строчку в списке удерживает Китай – ему принадлежат гособлигации США на сумму около 1,2 триллиона долларов.

Торговля гособлигациями позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита.

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