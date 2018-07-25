Россия нашла "ахиллесову пяту" в экономике США – СМИ

25 июля, 08:32
Фото: depositphotos/eabff
Россия нашла "ахиллесову пяту" США, сократив вложения в гособлигации. Об этом пишет американский новостной портал Business Insider.
По сведениям экспертов издания, с апреля по май 2018 года Москва поэтапно сокращала активы в облигациях государственного займа США, что привело к росту процентных ставок. Дональд Трамп негативно относится к подобным последствиям, так как дорогие кредиты сдерживают рост экономики и мешают демонстрировать "благотворное влияние изоляционистской политики". Кроме того, продажа американских облигаций в перспективе поспособствуют укреплению российской национальной валюты.
Наибольшую угрозу для Вашингтона представляет Пекин, полагают в Business Insider. Пока Китай не начал избавляться от американских облигаций.
Отметим, вложения России в госдолг США достигали максимума в октябре 2010 года – 176 миллиардов долларов. В начале 2018 года России принадлежали ценные бумаги американского казначейства на сумму в 96 миллиардов долларов. Однако, как следует из данных американского Минфина, уже в апреле объем сократился в два раза, достигнув 48 миллиардов долларов.
В списке иностранных государств-инвесторов в облигации американского казначейства Россия опустилась на 22-е место. Первую строчку в списке удерживает Китай — ему принадлежат гособлигации США на сумму около 1,2 триллиона долларов.
Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита.
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