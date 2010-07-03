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Политика

19:56

Путин хотел уйти из Кремля – экс-глава администрации Юмашев

политика власть

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин хотел оставить работу в Кремле, рассказал Валентин Юмашев, в 1997–1998 годах возглавлявший администрацию президента РФ.

В 1997 году Путина назначили заместителем руководителя администрации президента России – начальником Главного контрольного управления президента РФ.

"Где-то через год этой работы он приходит в контрольное управление и говорит о том, что хочет уйти, хочет на волю", – объяснил Юмашев в публичном интервью Владимиру Познеру. Причиной ухода Путин назвал жесткий график без выходных и времени без семьи, передает РИА Новости.

"Я его не хотел отпускать, потому что это для меня была большая проблема. Он действительно выделялся из моих замов, поэтому терять его не хотел", – признался Юмашев.

Через один-два месяца, продолжил он, ушел его первый зам, поэтому место предложили Путину. Так он начал работать.

"Началось первое понимание Бориса Николаевича (Ельцина), что это (Путин) за человек. Это очень важно, потому что это два года до 31 декабря 1999 года", – заключил Юмашев.

Ранее стало известно, что 19 декабря Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для президента 15-й с 2001 года.

Самой продолжительной – 4 часа 40 минут – стала пресс-конференция 2008 года. В прошлом году большая пресс-конференция президента состоялась 20 декабря, она продолжалась 3 часа 43 минуты, за это время Путин ответил на вопросы 53 представителей СМИ.

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