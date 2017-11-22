В Совфеде прокомментировали задержание Керимова во Франции

22 ноября, 01:07
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Дипломаты предпринимают все возможное, чтобы освободить задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного. Обстоятельства инцидента выясняются, пока добавить нечего", – цитирует РИА Новости слова парламентария.
Ранее сообщалось, что 20 ноября, в аэропорту Ниццы был задержан и доставлен в полицейский участок российский сенатор и предприниматель Сулейман Керимов. Узнав об этом инциденте, сотрудники дипмиссии незамедлительно отправились на место для обеспечения возможной консультационной поддержке члену Совета Федерации.
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