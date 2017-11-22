В Совфеде прокомментировали задержание Керимова во Франции

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Дипломаты предпринимают все возможное, чтобы освободить задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного. Обстоятельства инцидента выясняются, пока добавить нечего", – цитирует РИА Новости слова парламентария.

Ранее сообщалось, что 20 ноября, в аэропорту Ниццы был задержан и доставлен в полицейский участок российский сенатор и предприниматель Сулейман Керимов. Узнав об этом инциденте, сотрудники дипмиссии незамедлительно отправились на место для обеспечения возможной консультационной поддержке члену Совета Федерации.