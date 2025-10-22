Лидер группы "Вопли Видоплясова" призвал к военному перевороту в Киеве

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Лидер украинской музыкальной группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал к военному перевороту в Киеве для смены власти.

"Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия", – заявил музыкант в интервью украинскому телеканалу.

В качества примера он привел главкома сил БПЛА Роберта Бровди и экс-главаря одесского филиала движения "Правый сектор" (запрещено в России, признано экстремистским и террористическим) Сергея Стерненко.

По мнению Скрипки, украинцы часто выбирают популистов, "играющих на эмоциях" избирателей. Он уточнил, что даже военные и волонтеры должны пройти проверку, чтобы понять, кем они являются "за пределами медийного образа".

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сказал, что президента Украины Владимира Зеленского может отстранить от власти его собственное окружение. Он считает, что на такой шаг соратники лидера могут пойти, потому что тот мешаем им "убежать с награбленным".