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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается манипулировать сознанием общественности, перекладывая вину за трагедию в Хиросиме с США на Россию. Об этом пишет RT со ссылкой на французский политика, главу партии "Патриоты" Флориана Филиппо.

Политик назвал подобные заявления неприемлемыми.

Фон дер Ляйен вручала награды Атлантического совета 21 сентября. Одним из лауреатов был японский премьер-министр Фумио Кисида. Председатель ЕК вспомнила, что семья Кисиды родом из Хиросимы, в которой во время ядерной бомбардировки США в 1945 году погибли его родственники. Она подчеркнула, что Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие.

Речь раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уточнила, что фон дер Ляйен не упомянула ни слова про "США и вашингтонских палачей", которые и были ответственны за применение ядерных бомб против гражданского населения.

До этого Захарова сказала, что Россия будет воспринимать возможное возвращение ядерного оружия США на территорию Великобритании как шаг к эскалации. По ее мнению, подобные поступки ведут в противоположном направлении от решения задачи вывода всех американских ядерных вооружений из стран Европы.

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