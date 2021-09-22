Зеленский вернется в Киев сразу после выступления на ГА ООН из-за покушения на помощника

14:53
Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нападения на своего помощника вернется в Киев сразу после выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС.
"Считается, что это было покушение на убийство, и я сразу после выступления на ГА ООН отправляюсь в столицу", – сказал глава государства.
Он уточнил, что пока не располагает сведениями о том, кто стоит за случившимся, однако пообещал, что "ответ будет сильным", а сам инцидент никак не повлияет на курс его администрации на борьбу с криминальными структурами и финансовыми группами, оказывающими влияние на политику в стране.
Утром 22 сентября вблизи поселка Лесники неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Сам чиновник не пострадал, однако был ранен его водитель. Правоохранители в настоящее время разыскивают нападавших.
Глава фракции правящей партии "Слуга народа" озвучил три возможные причины произошедшего: действия криминальных структур, российский след из-за активной антироссийской риторики на Украине или борьба властей с влиятельными финансово-промышленными группами.
Украинская газета "Вести" связалась с работником стройки в селе Триполье, который стал свидетелем произошедшего и сообщил об этом в полицию. По его словам, в момент стрельбы перед Audi Шефира ехал черный автомобиль, а позади – белый микроавтобус. Как в свою очередь уточнил руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко, всего по машине было сделано 18 выстрелов.
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